Adrian Oros, după tragedia din Portul Midia: "Pentru România ar fi mult mai avantajos din punct de vedere economic să nu mai exportăm animale vii, ci să exportăm carne" (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a arătat, într-o intervenție telefonică în emisiunea "Se întâmplă acum" de pe B1TV, că în acest moment au loc mai multe intervenții privind situația care a permis să ducă la tragedia din portul Midia unde o navă în care se aflau 14.600 de oi care urmau să fie duse la export în Arabia Saudită s-a răsturnat.

"Noi am declanșat investigații, dar toate atribuțiile privind autorizarea, monitorizarea și respectarea condițiilor de bună stare în transportul animalelor revine ANSVSA. Eu, în calitatea de medic veterinar, ca ministru al Agriculturii, colaborez cu cei de la autoritate, am fost anunțat imediat ce s-a întâmplat accidentul și am ținut legătura cu ei și i-am rugat, am dispus pentru că nu sunt în subordinea mea, să verifice dacă într-adevăr s-au respectat normele sanitar-veterinare privind bunăstarea animalelor", a afirmat Adrian Oros.

Ministrul Agriculturii a ținut să sublineze că această tragedie putea fi evitată dacă s-ar fi luat în considere un proiect de lege pe care l-a inițiat prin care prevede respectarea regulamentului pentru bunăstarea animalelor și în afara apelor teritoriale ale Uniunii Europene.

"Eu am atras atenția încă de acum 2 sau 3 ani în ceea ce privește modul de transport al animalelor vii și mai ales în zona Golfului. Am depus chiar și un proiect de lege care vine și spune că regulamentul privind bunăstarea animalelor în timpul transporturilor trebuie respectat și în afara apelor teritoriale ale Uniunii Europene. Acest proiect de lege spunea că de la îmbarcare și până la destinație există cel puțin un medic veterinar pe navă care să monitorizeze tot ce se întâmplă acolo. Apoi, trebuia să facă un raport zilnic privind transportul și un raport de sfârșit de călătorie. Să monitorizeze dacă animalele au acces la apă, au acces la hrană, dacă densitatea este cea corespunzătoare, dacă ventilația și temperatură este corespunzătoare, iar navele care nu corespundeau, noi ca și autoritatea competentă interziceam transportul animalelor cu aceste nave", a arătat Adrian Oros.

În final, acesta a mai arătat că pentru România ar fi mult mai bine din punct de vedere economic să fie oprit exportul de animale vii și să se implemente unul al cărnii sau al produselor din carne.

"Eu sper ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple și sper ca toți care fac această activitate de transport a animalelor vii mai ales în zone îndepărtate să se gândească de 2 ori atunci când vor face lobby ca proiectul meu de lege să nu treacă pentru că eu am dorit ca să se respecte un regulament privind bunăstarea acestor animale pe nave. Regulamentul respectiv dacă s-ar respecta atunci aceste accident ar fi mult mai rare, iar pe de altă parte pentru România ar fi mult mai avantajos din punct de vedere economic să nu mai exportăm animale vii adică subvenții ci să exportăm carne sau produse de carne", a concluzionat Adrian Oros.