Falimentul administraţiilor PSD: Nu doar Primăria Capitalei, dar şi toate administraţiile municipale sunt în faliment nedeclarat. Firea: "Este momentul în care nu mai poţi să asiguri funcţionare"

La o zi după ce a anunţat "falimentul nedeclarat" al Capitalei, primarul general Gabriela Firea vine cu precizari la fel de dramatice! Toate administraţiile municipale sunt în faliment nedeclarat. Cu alte cuvinte, acestea abia dacă mai pot achitata facturile curente ca să nu intre pe datorii şi pe restanţe.

"Acum toţi suntem în faliment nedeclarat. (…) Este momentul în care nu mai poţi să asiguri funcţionare, activitatea curentă, să plăteşti subvenţiile pentru utilităţile publice şi să ţii facturile neînregistrate ca să nu intri pe arierate", a declarat Gabriela Firea la finalul comitetului director al Asociaţia Municipiilor din România organizat la Suceava, potrivit g4media.ro.

Reprezentanții Asociației au anunţat că vor încerca să găsească soluţii săptămâna viitoare.

"Problema constrângerilor bugetare de care am avut parte în ultimii ani, mai ales anul trecut, problema persistând şi în acest an constituie unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi. În consecinţă, am stabilit ca săptămâna viitoare să mergem la Guvern pentru a avea o discuţie cu primul-ministru şi cu ministrul Finanţelor Publice, pentru a găsi soluţii să rezolvăm ieşirea din riscul de faliment al administraţiei publice locale, în special pentru municipii.", a declarat preşedintele AMR, Robert Negoiţă.

Reprezentanții municipiilor din România se plâng de faptul că hotărârile Guvernului au avut un impact negativ în bugetele locale și că, pe viitor, trebuiesc găsite soluții pentru echilibrarea bugetelor după execuția din primul semestru.

Totul a pornit după ce administratorul public al Bucureștiului a transmis direcțiilor din Primăria Capitalei o scrisoare care confirmă situația financiară dezastruoasă a Capitalei. Documentul a ajuns şi pe masa primarului general, Gabriela Firea, care a anunţat că Bucureştiul este în faliment nedeclarat pentru că nu mai sunt bani.

Administratorul public al Bucureștiului, Sorin Chiriță, atrage atenţia asupra situației financiare dezastruoase de la Primăria Capitalei din cauza scăderii cotelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată care ajung la administrația locală.

Scrisoarea prin care oficialul trage semnalul de alarmă a fost trimisă direcțiilor din Primăria Capitalei, instituțiilor din subordine și companiilor municipale pe data de 5 iunie şi publicată, acum, de hotnews.ro

Administratorul public al Capitalei susţine că, în primele 5 luni ale anului, veniturile metropolei au scăzut cu 15 %, şi că, în acest ritm, vor fi mai mici cu până la 35% până la finalul anului.

Sorin Chiriță cere diminuarea cheltuielilor și noi investiții doar dacă sunt strict necesare, potrivit documentului oficial.

Practic, oficialul solicită, instituțiilor din subordinea Primăriei:

- să reanalizeze toate categoriile de cheltuieli pentru care au fost prevăzute fonduri

- să încheie noi angajamente care pot crea obligații pe seama fondurilor publice cu prudență

- la solicitarea lunară a creditelor bugetare și de angajament să aibă în vedere numai cheltuielile posibil de efectuat/de plătit până la finele anului pentru asigurarea continuității activității, iar pentru proiectele noi, solicitarea să fie însoțită de justificări

- să achite plățile restante generatoare de costuri adiacente precum dobânzi sau penalități de întârziere;

- şi să revizuiască toate obiectivele propuse la aprobarea bugetelor;

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că instituţia pe care o conduce se află în "faliment nedeclarat", alături de primăriile de sector şi că are nevoie "urgent" un miliard de lei pentru a-şi asigura activitatea.

Bucureştiul, cel mai bogat oraş din ţară, cu un buget de circa 1,4 miliarde de euro, se află în `faliment nedeclarat` pentru prima dată.