Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a dat asigurări că, începând de joi spre vineri, se va circula fără restricții pe Autostrada Soarelui. Demnitarul a cerut Companiei de drumuri să nu mai efectueze lucrări de întreținere și reabilitare pe drumul ce leagă Bucureștiul de Constanța, pe perioada sezonului estival, și a explicat că Guvernul Orban își propune să reabiliteze circa 1.500 de kilometri de drumuri naționale și autostrăzi pe parcursul anului 2020.



Fără restricții pe Autostrada Soarelui, începând de joi spre vineri, promite Lucian Bode, ministrul Transporturilor





„În weekend, pot să vă spun pentru că am discutat cu domnul prefect al județului Constanța, au fost peste 11.000 de turiști pe litoralul românesc. Majoritatea s-au deplasat pe Autostrada Soarelui și vreau să vă spun că, în fiecare an, se lucrează pe cei 230 de kilometri de la București, la Constanța. În acest an le-am transmis foarte clar colegilor din Compania de drumuri că lucrările vor înceta în intervalul 15 iunie – 15 septembrie. În consecință, chiar mai repede, din această săptămână, promisiunea certă e că din noaptea de joi spre vineri toate restricțiile cauzate de lucrările, care se desfășoară pe cei 33 de kilometri, unde Compania de drumuri a turnat covorul asfaltic pe cele două sensuri, vor fi finalizate. Se vor realiza marcajele, se vor ridica toate restricțiile, iar pe diferența de 32 de kilometri se va interveni, începând cu 15 septembrie”

Referitor la imaginile din weekendul de Rusalii, când un trafic deja aglomerat a fost îngreunat și mai tare de lucrările de pe Autostrada Soarelui, Lucian Bode a afirmat: „Am văzut și eu ce s-a întâmplat, am văzut și anul trecut, și în urmă cu doi ani. E absolut normal să fiu consecvent. Când am fost în opoziție, am criticat faptul că drumarii își găseau de lucru fix în sezonul estival”.

El a explicat că normativele tehnice „impun realizarea de lucrări de întreținere periodică în fiecare an. Acest lucru îl realizează statul” din bugetul de stat și din veniturile proprii ale Companiei de drumuri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Plajele de pe litoralul românesc, redeschise din 15 iunie. Peste 11.000 de turiști au mers la mare de Rusalii





Plajele din România s-au redeschis, în 1 iunie, când la nivel național a fost pusă în scenă o nouă etapă de relaxare a restricțiilor. Mai mult decât atât, marți, președintele Klaus Iohannis a anunțat că și alte măsuri menite să limiteze răspândirea COVID-19 vor fi îmblânzite din 15 iunie.

Încep cu partea pozitivă. Având în vedere că numărul de noi îmbolnăviri nu a scăzut și nu a crescut semnificativ, credem că e posibil să continuăm cu câteva noi măsuri de relaxare, adică unele dintre restricții nu vor mai fi în vigoare după 15 iunie. Exemplific cele mai importante. Se vor putea redeschide mall-urile, fără restaurante, fără locuri de joacă. Vor fi posibile evenimente private cu 20 de persoane, dacă sunt în interior, și 50, dacă vor avea loc în exterior. Va fi posibilă redeschiderea grădinițelor, after-school-urilor și creșele private. Va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness, dar cu reguli foarte stricte. Poate fi luată în calcul și deschiderea piscinelor exterioare”, a afirmat Klaus Iohannis.

Șeful statului a explicat că „lucrurile vor fi mai relaxate în relația cu statele unde numărul de îmbolnăviri în ultimele 14 zile e sub cinci cazuri la un milion de locuitori. Deocamdată, la acest criteriu obiectiv nu se încadrează state precum Italia, Spania, Franța, Belgia, Olanda, Suedia. Având în vedere că nu avem o scădere semnificativă a numărului de noi cazuri ne face să fim precuați. Suntem de părere că se impune prelungirea stării de alertă. Sigur, cu mai puține restricții. Purtarea măștii e obligatorie în continuare. De asemenea, trebuie evitate zonele aglomerate”.