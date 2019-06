Felix Stroe, preșdintele PSD Constanța, atac la Opoziție: M**e USR! M**e PNL! Aşa trebuie să vă fie atitudinea. Pe ei, pe mama lor! (VIDEO)

Felix Stroe, succesorul lui Radu Mazăre la şefia PSD Constanţa, s-a dezlănţuit la o şedinţă a partidului la adresa opoziţiei. Într-o înregistrare se aude vocea președintelui Felix Stroe, care folosește un limbaj colorat pentru a-i mobiliza pe social-democrații constănțeni. Stroe își îndeamnă colegii la violenţă şi le roagă pe doamne să adopte o atitudine bărbătească în lupta cu duşmanul, informează B1 TV.

”Puşi pe bătaie! Şi n-o să ne întoarcem obrazul celălalt ca-n spusa aia a lui Matei (evanghelistul – n.r.), ci (dacă ni se spune – n.r.) ”Ba a mă-tii” (vom răspunde) ”Ba a mă-tii”. Scuzaţi-mă doamnelor! Şi vă rog frumos şi doamnelor să aveţi atitudine bărbătească: capete în gură, şi pe ei! Corect? Capete în gură, şi pe ei! M**e PSD? (răspundem – n.r.:) M**e USR! M**e PNL! Aşa trebuie să vă fie atitudinea. Sunteţi măgari? Nu începem noi. Sunteţi măgari? Vă spunem de zece ori mai mult ca voi”, se aude vocea lui Stroe în înregistrarea făcută în timpul ședinței PSD Constanța din 19 iunie și publicată de ordinea.ro.

”Credeți că actualul președinte e foarte iubit de cetățeni? Nu vă speriați, că ăsta a fost rostul acestei campanii (pentru Parlamentul European - n.r.): să ne demoralizeze. N-au fost în stare să se mobilizeze pentru moțiunea de cenzură, pe care au anunțat-o cu surle și trâmbițe, că ne dau după cap și ne sfărâmă în picioare. Se ceartă între ei ca și chiorii. Vor scoate 15 candidați la prezidențiale. USR-ul se vede deja cu președintele. Hai să ne mobilizăm! Corect? Hai să ne mobilizăm! Să ne mobilizăm, și pe ei! Pe ei, pe mama lor! N-avem ce pierde, n-avem decât de câștigat”, a mai spus Felix Stroe în ședință.

De asemenea, Stroe a făcut o analiză a rezultatelor obţinute la alegerile europarlamentare. Asta a subliniat că în judeţul Constanţa, 14% dintre votanți au fost turiști. În plus, preşedintele PSD Constanţa a încercat să-şi mobilizeze oamenii, încuranjându-te să aibă o nouă atitudine.

„Suntem oameni care am trecut prin confruntări electorale. I-a apucat turismul atuncea pe toți. Și au făcut turism peste tot. Au făcut turism la Adamclisi, au făcut turism la Medgidia, au făcut turism la Vulturu. Au făcut turism, nene. I-a apucat turismul de murea lumea. 14%! Fraților, ce naiba, suntem copii? În primul rând, aceste rezultate, care ne mâhnesc, ne dor, sunt cel puțin ciudate, stranii, ca să nu mă exprim mai categoric”, a continuat social-demoratul.

Felix Stroe a preluat șefia PSD Constanța după ce Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu au plecat din partid în urma problemelor penale. Acesta a fost ministrul Transporturilor în Guvernul Tudose și, în prezent, este susținut de organizația de la Constanța pentru funcția de secretar general al PSD, ocupată de Codrin Ștefănescu până la condamnarea definitivă a lui Liviu Dragnea. Congresul extraordinar al PSD va avea loc în 29 iunie, la Neptun, pe "moșia" șefului PSD Constanța.