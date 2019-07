Mihai Fifor, după preluarea portofoliului de ministru de Interne: Am mandat să inițiez un proces de reformare a sistemului

Viceprim-ministrul Mihai Fifor a fost instalat marţi în funcţia de ministru interimar al Afacerilor Interne, după demisia lui Nicolae Moga la 6 zile de la preluarea postului ca urmare a tragediei de la Caracal.

Acesta a precizat că a preluat această funcţie ca urmare a solicitării premierului Viorica Dăncilă şi are ca misiune reformarea sistemului şi a lupta împotriva criminalităţii.

"Am preluat interimatul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a solicitării Prim-ministrului Viorica Dăncilă.

Vă asigur că vom continua toate cercetările necesare în cazul din Caracal, pentru identificarea adevărului și pentru sancționarea tuturor celor care nu au acționat profesionist și eficient în acest caz.

Am mandat din partea Premierului să inițiez un proces radical de luptă împotriva criminalității și de reformare a sistemului.

De asemenea, din respect pentru familiile victimelor și pentru cetățenii care urmăresc evoluțiile, mă angajez să asigur o mai mare transparență în comunicarea periodică în acest caz. Vom pune la dispoziție constant informațiile oficiale care ies la iveală din demersurile pe care le facem.

Onoare si Patrie!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Nicolae Moga a demisionat, marți de la șefia Ministerului de Interne, după șase zile de mandat, în contextul scandalului generat de crimele de la Caracal.

”Am decis să mă retrag din funcția de ministru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituții, în urma activității deficitare a unor angajați ai săi, care au fost destituiți sau urmează să fie sancționați. Retragerea din această demnitate trebuie să fie văzută ca un nou început pentru Minister. În cele șase zile în care am condus MAI, am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaților în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii onești și profesioniști din Minister că vor reuși să ducă la bun sfârșit munca pe care am început-o împreună și le mulțumesc pentru colaborare. Îi mulțumesc doamnei prim-ministru pentru încredere și trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile în viitor”, a declarat Nicolae Moga.