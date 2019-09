Publicația Newsweek a publicat luni o imagine în care ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, este prezent în piscină alături de comisarul șef de poliție Nicolae Bătrîn, adjunctul Inspectoratului de Poliției Arad, și de doctorul Liviu Tuturici, membru în ALDE Arad.

Întrebat de aceste poze, la sosirea la CEx-ul PSD, Mihai Fifor a arătat că e prieteni cu cei doi bărbați, iar imaginea respectivă este dintr-o perioadă în care nu deținea nicio funcție în Guvernul României.

"Eu vă spun că eram în piscină la Arad. Eu discut despre oameni cu care sunt prieten de ani de zile și despre faptul că la vremea respectivă nu eram ministru, nu eram membru al Guvernului. Nu văd ce e în neregulă să ai prieteni și ce e în neregulă să mergi la o piscină. Dacă dumneavoastră credeți că e ceva care trebuie condamnat, atunci eu vă rog să îmi spuneti ce anume. Repet, la vremea la care poza aceea a fost făcută nu eram membru al Guvernului României", a arătat Mihai Fifor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.