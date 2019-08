Mihai Fifor, mesaj pentru cei care vor ieşi în stradă pe 10 august: 'Solicit tuturor celor care vor participa la proteste să protesteze în mod paşnic'

Autorităţile sunt în alertă în condiţiile în care sâmbătă se împlineşte un an de la violenţele de la mitingul diasporei din 10 august 2018, iar noi proteste sunt anunţate, inclusiv în Piaţa Victoriei din Capitală unde ar putea veni un număr mai mare de persoane.

Mihai Fifor, ministru interimar la Interne, a făcut un apel marţi către cei care vor participa la manifestaţii pentru a protesta în mod paşnic, afirmând că nu doreşte în niciun fel să se repete evenimentele de anul trecut.

"Vreau să fac un apel către toţi cei care doresc să protesteze, către toţi cei care se vor afla în diferite puncte din capitală, să protesteze în mod paşnic şi să nu uite în niciun moment că suntem un stat european, un stat în care cetăţeanul are dreptul să se exprime în mod liber. Niciodată nu vom încerca să împiedicăm acest lucru, pentru că este un lucru firesc. Dacă cetăţenii doresc să protesteze, să o facă. Problema pe care vreau să o subliniez este că solicit tuturor celor care vor participa la proteste să protesteze în mod paşnic, respectând totuşi legea şi tot ce înseamnă un astfel de protest. Nu ne dorim sub niciun fel de formă, repet, sub niciun fel de formă, să mai vedem ceea ce am văzut anul trecut, pe 10 august. Dar despre lucrurile acestea vom mai discuta cu siguranţă până sâmbătă”, a arătat Mihai Fifor.

