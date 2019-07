Fifor (PSD): „S-ar putea să constatăm că omul «nou» în politica din România, Dan Barna, nu este decât un foarte vechi jucător cu contracte pe bani publici”

Mihai Fifor, secretarul general al PSD, susține că Dan Barna nu este tocmai „om nou” în politica românească, ci mai degrabă „foarte vechi jucător cu contracte pe bani publici”, în contextul în care liderul USR a fost declarat de Alianța 2020 drept candidat comun la alegerile prezidențiale.

„Revenind la domnul Barna, facem și noi un pariu cu dânsul. Punem pariu că, onest cum se pretinde a fi, va arăta transparență în perioada următoare în privința tuturor contractelor pe care le-a derulat cu statul.

S-ar putea să constatăm că omul «nou» în politica din România, Dan Barna, nu este decât un foarte vechi jucător cu contracte pe bani publici, care luptă acum pentru protejarea intereselor proprii și ale celor care vor sa readucă în România, Guvernul și Premierul «0».