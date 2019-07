Fifor (PSD): „Urmează o bătălie, prezidenţialele, în care vă spun că nu intrăm în genunchi, intrăm în picioare, intrăm puternici, intrăm cu soluţii şi vom câştiga”

Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a declarat, vineri, că social-democrații nu intră „în genunchi” în următoarea bătălie electorală, ci „în picioare”, „puternici”, „cu soluții”, și este convins de victorie, potrivit news.ro.

„Urmează o bătălie, prezidenţialele, în care vă spun că nu intrăm în genunchi, intrăm în picioare, intrăm puternici, intrăm cu soluţii şi vom câştiga. Puţină lume crede asta, dar vom câştiga şi nu pentru că avem o reţetă miraculoasă despre cum se face politică în România şi pentru că noi avem soluţii şi le punem în practică la guvernare. (...)

Şi vom da bătălia pentru locale şi o vom câştiga şi pe aceea, pentru că eu vă cunosc pe dumneavoastră, domnilor primari, şi ştiu cum vă mobilizaţi atunci când vă bateţi pentru comunitatea dumneavoastră. Ne vom bate şi pentru parlamentare şi vom câştiga şi nu am niciun dubiu că, dacă vom reuşi să rămânem împreună, şi nu văd de ce nu am face-o, dacă vom reuşi să fim solidari, uniţi vom fi şi puternici şi atunci vom câştiga ceea ce noi ne-am propus”, a mai spus Mihai Fifor.