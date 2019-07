Gabriela Firea a anunțat, marți, după ședința Comitetului Executiv al PSD, că i s-a părut normal să se retragă din competiția internă pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile preyidenţiale, în condiţiile în care ”nu s-a creat acea masă critică” de susținere a sa.

”Mi se pare normal, făcând parte dintr-un partid în care este liberă exprimarea, am participat la o competiție preliminară. Am fost mai mulți, le-am cerut opinia colegilor din BPN, având în vedere că în ceea ce mă privește nu s-a creat acea masă critică de susținere, mi s-a părut normal să anunț că mă retrag din această cursă care avea final așteptat. De acum mi se pare normal să punem punct această dezbatere și fiecare coleg să susțină candidatul partidului.

Câtă vreme colegii din țară au spus că pe varianta ca președintele partidului să își asume candidatura, nu mai aveau rost alte discuții.

În afară de sondaje, există și alte criterii, susținerea organizațiilor

Continui să fiu în slujba celor care m-au ales la Primăria Capitalei.

M-am retras pentru că nu vreau să fiu acuzată că și din cauza mea că sânga românească a pierdut alegerile prezidențiale din cauza unor ambiții personale. Sunt un om solidar, când nu mi-a plăcut ceva am spus. Noi ne dorim să câștigăm alegerile, nu doar să iontrăm în turul 2. Doar românii pot să spună dacă avem şanse. (...) Nu vreau să fiu un motov de scindare a formațiunii politice din care fac parte”, a declarat Gabriela Firea.

În aceste condiții, Firea a anunțat că va candida pentru un nou mandat de primar general al Capitalei.

