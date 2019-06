Alegerile prezidenţiale de la finalul anului ar putea oferi o premieră pe scena politică, şi anume ca Gabriela Firea şi Florentin Pandele, soţ şi soţie, să se concureze pentru funcţia supremă în stat. Primarul de Voluntari şi-a anunţat deja candidatura ca independent în alegerie prezidenţiale, în timp ce Firea este dată drept mare favorită pentru a fi candidatul PSD.

Întrebată de această posibilitate înainte de şedinţa PSD, Gabriela Firea a răspuns: "Ar fi frumos, nu?", înainte de a arătat că soţul său a luat această decizie fără a o consulta.

"Soţul meu este un cetăţean liber într-o ţară liberă. Nu m-a consultat înainte de această decizie, dar ca orice sotie îl susţin", a afirmat Gabriela Firea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.