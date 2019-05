Primarul general Gabriela Firea revine în posturile ocupate în conducerea PSD după plecarea lui Liviu Dragnea la Penitenciarul Rahova.

Aceasta a anunţat la finalul şedinţei CEx că a acceptat revenirea în Comitetul Executiv al PSD unde era vicepreşedinte la nivel naţional şi în funcţia de preşedinte interimar al PSD Bucureşti.

Toate acestea au fost făcute la invitaţia colegilor după plecarea lui Liviu Dragnea cu care Firea a fost în conflict la finalul lui 2018, dar s-au împăcat în ultimele săptămâni înainte ca Dragnea să fie condamnat.



