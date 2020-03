Florian Bodog (PSD) : 'Costache nu avea ce să caute la Ministerul Sănătății. Trebuie numit un profesionist' (VIDEO)

Fostul ministru Florian Bodog a declarat, joi, pentru B1 TV că el a atras atenția în mai multe rânduri că Victor Costache nu este persoana potrivită în fruntea Ministerului Sănătății.

PSD-istul spune că premierul Orban poate rezolva în al 12-lea ceas problema numid la Sănătate un profesionist, care să știe cum să managerieze o situație atât de complicată cum este cea de acum, în plină pandemie de coronavirus.

‘ Am spus-o și personal, dar și profesional, din partea Comisiei de Sănătate, că a fost o decizie greșită numirea domnului Costache la Ministerul Sănătății. Eu cred că domnia sa își avea un loc foarte bun la Sibiu, acolo unde opera bine pacienții.

Din punct de vedere organizatoric, mai ales într-o perioadă de criză, nu își avea locul în fruntea Ministerului Sănătății.

Oricum ceea ce a făcut în momentul de față este un act de iresponsabilitate majoră. Aruncă sistemul de sănătate într-o nouă criză, pe lângăcea deja existentă.

Ceea ce a făcut nu rezolvă faptul că avem deja 200 de medici și asistenți infectați, nu rezolvă că avem două spitale deja contaminate, nu rezolvă lipsa de echipament.

Ar putea rezolva Orban, dacă ar pune în fruntea Ministerului un profesionist, o persoană care să știe ce are de făcut’, a spus Bodog.

Fostul ministru al Sănătății a mai spus că a vorbit cu managerul Spitalului Suceava, focarul de Covid-19 din țara noastră, care i-a mărturisit că a rămas fără sprijin în aceste moment, că nu are cu cine să lucreze și că situația se înrăutățește.

‘ Dimineață am vorbit cu managerul Spitalului Suceava și mi-a spus că toată lumea i-a părăsit, că nu are cu cine lucra, nu are medici și asistenți medicali. Asituația este foarte gravă acolo. Facă apel să mobilizăm personal medical acolo, pentru că este nevoie’, a precizat Florian Bodog.

