Florin Călinescu, fostul om de televiziune care a intrat în politică în această vară, după ce a a înființat Partidul Verde, a făcut un anunţ şocant despre pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

Florin Călinescu a menţionat, în intervenţiile televizate, că nu doreşte să candideze anul acesta pentru funcţia de preşedinte al României, dar a precizat că va începe să se implice serios în proiectele legislative. Actorul a tunat şi a fulgerat întruna în legătură cu schimbările periculoase pe care PSD-ul le-a adus Codului Penal, iar acum fostul jurat de la "Romanii au talent" aduce o veste în privinţa detenţiei pe viaţă.

"Lucrez la un nou si necesar cod penal. Sunt abia la inceput si are 18m cubi. Si toate schimbarile au ca solutie pedeapsa cu inchisoarea pe viata. Curand primele capitole. VERDE in fata!", a postat Florin Călinescu pe Facebook.

"Sunt ca Benjamin Button. Am ajuns la vârsta senectuții , dar atât de mult vreau să muncesc, încât să ajung cel mai bebeluș și priceput politician. Dar eu nu sunt politician. Puțină lume are rabdare să vadă că actor este una dintre profesiile mele. Eu sunt producător, regizor, scenarist, fermier. Cei care vor să mă coboare în apreciere spun „actorașul”. Dar ce? Există un manual cu cine are voie să intre în politică?", a întrebat retoric Florin Călinescu în momentul în care a anunţat că intră în politică, adăugând și: "Pentru 2020 îmi propun un scor care să îmi arate cine suntem, și nu cred că un scor de 5-7% îmi va sigura posibilitatea să fac ce am în cap. Și doar ca să mai stăm pe acolo, să ajungem să mai plimbăm o hârtiuță... nu știu ce... atunci mă pregătesc serios pentru viitor".