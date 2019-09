Florin Călinescu le-a dat replica internauţilor care l-au avertizat că el nu are studii juridice pentru a schimba modificările pe care PSD-iştii le-au adus Codului Penal.

Florin Călinescu a precizat însă că aceste intervenţii asupra legislaţiei se impun, din moment ce există "femei care isi ucid pruncii nascuti vii", "procurori, judecatori obedienti si corupti", "politisti. Ofiteri din servicii care incalca linia subtire a corectitudinii", etc.

"Câţiva cetateni “ responsabili” ma intreaba daca am studii juridice pentru a ma ocupa de treburi penale. Nu am. Nici nu am nevoie. Ca sa vorbim de parlamentari fara imunitate. Femei care isi ucid pruncii nascuti vii. Ministri iresponsabili care vor trebui sa raspunda si penal si material. Functionari publici care fura cu patru maini. Procurori, judecatori obedienti si corupti. Politisti. Ofiteri din servicii care incalca linia subtire a corectitudinii. Violatorii. Cei care polueaza apa, aerul si pamantul. Cei care promit marea cu sarea in campanii si nu fac nimic. Etc. Etc. Etc. Nu am nevoie de studii juridice. Am nevoie de hartie si creion", a postat Florin Călinescu pe Facebook.

Florin Călinescu a menţionat, în intervenţiile televizate, că nu doreşte să candideze anul acesta pentru funcţia de preşedinte al României, dar a precizat că va începe să se implice serios în proiectele legislative. Actorul a tunat şi a fulgerat întruna în legătură cu schimbările periculoase pe care PSD-ul le-a adus Codului Penal, iar acum fostul jurat de la "Romanii au talent" aduce o veste în privinţa detenţiei pe viaţă.