Florin Călinescu, proaspăt devenit președinte al Partidului Verzilor, a comentat desemnarea Vioricăi Dăncilă drept candidat al PSD la alegerile prezidențiale, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”. Actorul a susținut că probabil Dăncilă își dorește o plecare elegantă de la conducerea PSD și a ales să candideze pentru funcția de șef al statului, deși nu mari șanse de reușită.

"M-ați binedispus, m-ați făcut să râd... Și-a deschis Cotroceniul coafor sau croitorie? Măcar Dragnea nu a apucat niciodată să anunțe această dorință evidentă a lui, dar acum chiar întrece orice limită a imaginației. Era un serial când eram eu mai tânăr, ”Zona crepusculară”. Se spunea să nu umbli la butoane, că e un anunț din zona aceea. Povestea nu are legătură cu doamna Dăncilă, ci cu Liviu Dragnea. Tot ce se întâmplă acum în partidul respectiv este o consecință a ceea ce a creat dumnealui. A promovat, a cultivat numai oameni de o anumită înălțime morală și atunci lucrurile sunt foarte clare. (...) Liviu Dragnea a creat cu grijă un colectiv de o valoare sub valoarea dânsului. (...) Probabil că Viorica Dăncilă vrea să plece onorabil din fruntea PSD pierzând la alegerile prezidențiale. Eu cred că dânsa asta își dorește de fapt”, a declarat Florin Călinescu.

Întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale din postura de președinte al Partidului Verzilor, Călinescu a răspuns: ”Nu. Dacă doamna Dăncilă și-a anunțat candidatura, doresc să-i netezesc drumul, adică nu vreau să fiu un obstacol”.

