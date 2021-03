Florin Cîţu a anunțat că proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul va fi pus în dezbatere publică luni sau marți (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a anunțat, luni, că proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul va fi pus în dezbatere publică în cursul zilei de astăzi sau mâine.

Întrebat despre stadiul acestui proiect, șeful Guvernului a răspuns: „Au intervenit câteva modificări, îl vom pune în dezbatere publică astăzi sau mâine. Va fi simplu atunci să discutăm pe proiect, nu să vă spun eu înainte”.

Chestionat ce soluții se propun în acele domenii în care s-ar putea ajunge la criză din cauza lipsei de personal, premierul a declarat: „Asta cu criza într-un domeniu pentru că păstrăm oameni la pensie e puţin exagerată. Nu cred că o să fie o în vreun domeniu pentru că avem oameni care fac un cumul al pensiei cu salariu. Aşa niciodată nu o să mai faci reformă...”.

