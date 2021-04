Premierul Florin Cîțu a evitat să răspundă până când cei de la USR PLUS pot veni cu o nouă propunere de ministru al Sănătății, explicând în schimb de ce a acceptat să preia el interimatul:

“În propunerea inițială am făcut-o către domnul președinte de a preda interimatul domnului vicepremier Dan Barna. În urma refuzului acestuia de a-și asuma responsabilitatea ministrului Sănătății mi-am asumat această responsabilitate, tocmai pentru că trecem printr-o perioadă dificilă, iar Ministerul Sănătății este un minister care este foarte important în această perioadă.

Vom continua să administrăm Sănătatea, resursele în mod responsabil așa cum am făcut-o și până acum. Și mă voi implica poate puțin mai mult decât acum".

