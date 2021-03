Florin Cîțu: A fost aprobată prelungirea stării de alertă. Restricția de circulație noaptea, de la ora 22.00, nu de la 23.00 ca până acum (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finele ședinței de Guvernul, că a fost prelungită starea de alertă cu încă o lună, dată fiind epidemia de coronavirus. A fost operată și o schimbare importantă, anume aceea că circulația va fi restricționată în intervalul 22.00 - 05.00, nu 23.00 - 05.00, ca până acum.

„Azi s-a aprobat și prelungirea stării de alertă. Deja ați văzut detaliile din Hotărârea CNSU. Există o modificare importantă, aceea referioare la circulația pe timpul nopții. Se reduce de la 23.00 la 22.00. În rest, măsurile rămân cam aceleași. Aceasta este, din punctul meu de vedere, cea mai importantă măsură”, a declarat premierul Florin Cîțu, miercuri, la finele ședinței de Guvern.

