Florin Cîțu a prezentat un document ce demonstrează că fostul ministru Eugen Teodorovici a cerut, în octombrie 2019, Guvernului Dăncilă să nu mărească pensiile cu 40% (VIDEO)

Florin Cîțu, ministrul liberal a Finanțelor, a prezentat, marți, un document ce demonstrează că, în ciuda discursului public, și PSD știa că bugetul de stat nu poate suporta o majorare a punctului de pensie cu 40%. Documentul a fost discutat într-o ședință de Guvern în toamna anului trecut, când social-democrații încă erau la Putere. Eugen Teodorovici, atunci șef la Finanțe, ceruse „să se evite angajarea de cheltuieli suplimentare” și „reanalizarea calendarului” de implementare a Legii pensiilor pe care tot PSD-iștii o întocmiseră.

Marți, ministrul Florin Cîțu a anunțat că are în posesie un document aprobat de fosta guvernare social-democrată, prin care aceasta practic recunoștea că pensiile nu pot fi crescute decât eșalonat. Asta în contextul în care, de când a ajuns în Opoziție, PSD presează PNL, aflat acum la Palatul Victoria, să majoreze pensiile cu 40%, așa cum prevede Legea pensiilor. Cîțu insistă că, în ciuda discursului public, și social-democrații știu că pensiile nu pot fi majorate atât de mult.

„Guvernul PSD a aprobat anul trecut o notă de informare prin care practic recunoştea că nu poate să crească pensiile decât eşalonat. Se propunea atunci o reeşalonare a pensiilor, pentru că nu îşi permiteau să facă deodată creșterea de 40%”, a declarat ministrul Finanțelor.

Cîțu a precizat că nici instituțiile internaționale nu puteau pricepe „cum poţi să-ţi arunci ţara şi finanţele în aer într-o situaţie limită”. A mai spus, de asemenea, că atunci când liberalii au ajuns la Palatul Victoria au găsit facturi neplătite de patru ani: „Erau trei miliarde de lei stoc pentru concediile medicale neplătite. Erau patru miliarde de lei la PNDL, era un miliard de lei la Start Up Nation. Toate acele facturi le-am plătit noi”.

„Prezint azi acest document. E momentul ca românii să ştie că PSD-iștii i-au minţit şi niciodată nu au avut de gând să crească pensiile cu suma pe care o promiteau”, a subliniat Florin Cîțu.

Potrivit notei de informare, reprezentanții FMI, ai agenţiilor de rating și ai Comisiei Europene și-au manifestat „îngrijorarea cu privire la capacitatea autorităţilor de a asigura respectarea ţintei de deficit”, care atunci era de 3%. Izbucnirea epidemiei de coronavirus a determinat, însă, Bruxellesul să suspende aplicarea acestei reguli, pentru a da libertate statelor UE să pompeze câți bani vor în economiile puternic lovite de criza COVID-19.

Documentul mai arată că Eugen Teodorovici (PSD), la vremea aceea ministrul Finanțelor, cerea Guvernului „să se evite angajarea de cheltuieli suplimentare” și „reanalizarea calendarului” de implementare a Legii pensiilor.

„Vă adresăm rugămintea de a dispune demersurile necesare, astfel încăt prin orice iniţiativă legislativă să se evite angajarea de cheltuieli bugetare suplimentare, cu impact pe deficitul bugetar al anului curent şi al anilor următori, precum şi (...) reanalizarea calendarului de implementare a prevederilor Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii în ceea ce priveşte creşterea pensiilor pentru respectarea limitei de 3% din PIB pentru deficitul bugetar", se arăta în documentul semnat de Teodorovici și prezentat acum de Cîțu.

Declarațiile ministrului Cîțu pe subiect, de la minutul 13.25:

Florin Cîțu a prezentat un document ce demonstrează că fostul ministru Eugen Teodorovici a cerut, în octombrie 2019, Guvernului Dăncilă să nu mărească pensiile cu 40%

Pensiile au fost majorate cu 14%, de la 1 septembrie. Ludovic Orban: E maximul cât am putut să realizăm

Legea pensiilor prevede o majorare a acestora cu 40% din 1 septembrie 2020, dar până la urmă nu s-a mai reușit decât o creștere de 14%. Guvernanții liberali au subliniat de mai multe ori că o majorare de 40% nu putea fi suportată de buget, mai ales în actualul context al crizei economice generate de epidemia de coronavirus.

„Nu cred că își imaginează vreun român că dacă noi am fi avut bani la dispoziție să creștem pensiile cu 40%, nu am fi mărit pensiile cu 40%. (...) Creșterea punctului de pensie de 14% este maximul cât am putut să realizăm și orice om cu scaun la cap poate să înțeleagă că atunci când iei decizia legată de pensii, de salarii, de alocații în sectorul public este o decizie care te obligă la cheltuieli și în 2021, și în 2022, și în 2023. Orice cheltuială trebuie să fie previzionată în funcție de perspectivele de evoluție economică”, declara premierul Ludovic Orban, luna trecută.

Ulterior, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a dat asigurări pensiile vor fi plătite la timp și majorate: „Vor ajunge la timp! Următoarele pensii vor ajunge și mărite și la timp. (...) Pensionarii nu merită nici zvonuri false, nici minciuni despre pensiile din septembrie”.