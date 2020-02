Florin Cîțu a făcut anunțul: Când vor fi achiziționate materialele pentru prevenirea infectării cu coronavirus (VIDEO)

Ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, joi, în debutul ședinței de Guvern, că în prima săptămână a lunii martie se vor încheia procedurile de achiziție a echipamentelor, materialelor, substanţelor de prevenire a infectării cu coronavirus.

"Calendarul, aşa cum arată acum, ar trebui ca toată procedura să fie încheiată în prima săptămână din luna martie. Nu există niciun motiv să credem că nu va fi încheiată atunci. (...) Termenul limită este începutul lunii martie pentru a încheia toată procedura, achiziţionarea", a declarat Florin Cîțu.

În replică, premierul interimar Ludovic Orban a susținut că nu acceptă "nicio tergiversare faţă de termenele legale".

Amintim, în acest context, că doi români au fost diagnosticați cu coronavirus. Este vorba despre doi membri ai echipajului de pe nava de croazieră Diamond Princess, aflată în portul Yokohama din Japonia. Cei doi români sunt internați în unități medicale din Japonian și se află în stare stabilă.

De altfel, la bordul vasului se aflau, inițial, 17 cetățeni români, dintre care 15 erau membri ai echipajului, iar celalți doi, pasageri.

Nava Diamond Princess, cu 3.700 de persoane la bord, a fost plasată în carantină la data de 3 februarie. De atunci, infecția cu Covid-19 a fost confirmată la 621 de persoane.

Aproximativ 500 de pasageri și membri ai echipajului de pe Diamond Princess au început să fie debarcați în Japonia. Este vorba despre persoane care nu au intrat în contact cu cei la care a fost confirmată infecția cu coronavirus și care nu au avut până acum simptome specifice.

Odată debarcați de pe navă, aceștia sunt preluați de autobuze și transportați către diferite gări din Yokohama. Întreg procesul de debarcare ar urma să dureze câteva zile.

Între timp, autoritățile din mai multe state au anunțat, deja, că pun la dispoziția cetățenilor curse charter cu care să se poată întoarce acasă.

Bilanțul epidemiei de coronavirus a depășit 2.100 de morți și 75.700 de îmbolnăviri, potrivit ultimului raport al Comisiei de Sănătate din China.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.