Florin Cîțu: Adoptăm HG pentru a ne asigura că ajung în Republica Moldova cele 21.600 de doze din vaccinul anti-COVID-19. Cred că sunt AstraZeneca (VIDEO)

Guvernul adoptă, în ședința de Guvern de vineri, o Hotărâre prin care să se asigure că în Republica Moldova ajunge prima tranșă din cantitatea de vaccinuri anti-COVID-19 pe care i-o acordă gratuit România, a anunțat premierul Florin Cîțu, care și-a exprimat speranța că acele 21.600 de doze – despre care spune că ar putea fi din serul de la AstraZeneca – vor ajunge chiar astăzi în stânga Prutului.

„Vom avea o ședință de Guvern la ora 1:45. Vom adopta online Hotărârea de Guvern pentru a ne asigura că ajung în Republica Moldova, astăzi, sper, cele 21.600 de doze de vaccin”, a declarat prim-mininistrul Florin Cîțu. Întrebat despre ce ser este vorba, el a răspuns: „Cred că sunt AstraZeneca”.

știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.