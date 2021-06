Florin Cîțu: Am agreat alături de președintele Reuven Rivlin că e nevoie de o ședință de Guvern comună România-Israel până la finalul pandemiei, pentru o cooperare și mai strânsă între cele două state (FOTO, VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a avut marți o întrevedere cu președintele israelian Reuven Rivlin, alături de care a evidențiat caracterul special al relației bilaterale, precum și nivelul foarte bun al cooperării în domenii sectoriale de interes comun, precum apărare, economie și turism.

Ce a declarat premierul Florin Cîțu după discuția cu președintele Reuven Rivlin

„Astăzi am avut o întrevedere cu Președintele Statului Israel, Reuven Rivlin. În cadrul discuțiilor, am evidențiat caracterul special al relației bilaterale româno-israeliene, precum și nivelul foarte bun al cooperării în domenii sectoriale de interes comun, precum apărare, economie și turism. În aceeași măsură, am subliniat că Guvernul pe care îl conduc este unul axat pe reforme, iar Forumul de afaceri România-Israel, care are loc pe 9 iunie, este o bună oportunitate pentru noi investiții”, a scris premierul, marți, pe Facebook.

Președintele Reuven Rivlin, spune Florin Cîțu, a exprimat apreciere față de rolul pe care România îl are în combaterea antisemitismului.

„Șeful Statului Israel a exprimat apreciere față de rolul pe care România îl are în combaterea antisemitismului, transmițând mulțumiri pentru toate eforturile autorităților de la București în acest sens. Președintele israelian a salutat, totodată, rolul decisiv pe care contactele între poporul român și cel israelian, dar și comunitatea cetățenilor israelieni originari din România, le joacă în dezvoltarea parteneriatului strâns între România și Israel”, a adăugat Florin Cîțu.

Primul-ministru a precizat că el și președintele israelian au agreat că este nevoie de organizarea unei ședințe comune de Guvern până la finalul pandemiei de COVID-19.

„În cadrul discuțiilor, am agreat alături de președintele Israelului că este nevoie ca o ședință de Guvern comună România-Israel să aibă loc până la finalul pandemiei, pentru o cooperare și mai strânsă între cele două state", a mai afirmat premierul Florin Cîțu.

Ce a spus președintele Klaus Iohannis despre următoarea ședință comună de guvern România-Israel

În cadrul vizitei efectuate la București, președintele israelian s-a întâlnit și cu președintele Klaus Iohannis, iar cei doi șefi de stat au susținut și o declarație de presă comună.

„În dialogul cu domnul Președinte Rivlin am pledat pentru aprofundarea, pe baze pragmatice, a cooperării economice dintre cele două state. Am salutat discuţiile purtate în cadrul grupului bilateral în acest domeniu, prezidat de cele două ministere ale afacerilor externe. Dialogul în acest format asigură o activitate pregătitoare eficientă pentru dezvoltarea cooperării sectoriale în perspectiva următoarei ședințe comune de guvern – pe care o dorim organizată în acest an. În acest context, am transmis urări de succes pentru lucrările Forumului economic care va debuta mâine și la care va participa un număr mare de companii israeliene și românești din domenii diverse de interes reciproc”, a spus Klaus Iohannis, printre altele.