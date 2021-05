Florin Cîțu: Am avut o discuție excelentă cu Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, pe tema PNRR. Obiectivul Guvernului e creșterea economică durabilă

Premierul Florin Cîțu a transmis, miercuri seară, că a avut o „discuție excelentă” cu Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cîțu l-a asigurat pe Dombrovskis că obiectivul Guvernului de la București este creșterea economică sustenabilă. Premierul și mai mulți miniștri se află zilele acestea la Bruxelles, pentru discuții cu oficialii europeni despre PNRR.

Florin Cîțu, mesaj după discuția cu Valdis Dombrovskis pe tema PNRR

„Reforme și investiții, pe asta am insistat! O discuție excelentă cu Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, privind aspectele fiscale și bugetare ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Am reconfirmat obiectivul guvernului de a asigura o relansare economică și o creștere economică durabilă post-pandemie”, a scris premierul Florin Cîțu, pe Facebook.

Anterior, Cîțu a avut o discuție și cu Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene: „Am avut o discuție detaliată cu Margrethe Vestager, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, cu privire la prioritățile României prevăzute de Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt recunoscător Comisiei Europene pentru sprijin, îndrumare și cooperare”.

Premierul a avut o întrevedere și cu Adina Vălean, Comisarul european pentru Transporturi.

De asemenea, șeful Guvernului a discutat și cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Florin Cîțu, la Bruxelles pentru discuții cu oficialii europeni despre PNRR

Premierul Florin Cîțu și mai mulți membri ai Guvernului au plecat, marți, la Bruxelles pentru a negocia proiectele cuprinse în PNRR, plan ce trebuie depus până la finele acestei luni.

„Eu merg acolo ca să îi asigur pe partenerii europeni că acest Guvern este guvernul care va face și reforme. PNRR are două componente, una de reforme pe care am asumat-o prin programul de guvernare, strategia fiscal-bugetară, programul de convergență și ne-o asumăm și în PNRR. Și are o parte de investiții și mesajul meu este clar că România are anumite priorități pe care le dorește incluse în PNRR”, a declarat șeful Guvernului înainte de plecare.