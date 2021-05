Florin Cîţu: Am avut o întâlnire foarte constructivă cu Ursula von der Leyen privind PNRR. Facem progrese în reformele propuse

Premierul Florin Cîţu a anunțat că a avut „o întâlnire foarte constructivă” cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru negocierile privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am avut o întâlnire foarte constructivă cu președintele Comisiei Europene, pentru negocierile privind PNRR, așa cum confirmă și Ursula Von Der Leyen. Facem progrese în reformele propuse. Romania are un plan ambițios de creștere economică sustenabilă, în urma pandemiei. Negocierile și întâlnirile continuă și mâine. Vă țin la curent”, a transmis Florin Cîțu, pe Facebook.

Acesta a atașat postării o captură cu mesajul Ursulei von der Leyen pe această temă: „Lucrăm împreună cu România pentru a finaliza un plan solid de recuperare şi rezilienţă cât mai curând posibil. Progrese bune în ceea ce priveşte reformele”.

Florin Cîţu, la Bruxelles pentru a discuta despre PNRR

Premierul Florin Cîțu și mai mulți membri ai Guvernului au plecat, marți, la Bruxelles pentru a negocia proiectele cuprinse în PNRR, plan ce trebuie depus până la finele acestei luni.

„Eu merg acolo ca să îi asigur pe partenerii europeni că acest Guvern este guvernul care va face și reforme. PNRR are două componente, una de reforme pe care am asumat-o prin programul de guvernare, strategia fiscal-bugetară, programul de convergență și ne-o asumăm și în PNRR. Și are o parte de investiții și mesajul meu este clar că România are anumite priorități pe care le dorește incluse în PNRR”, a declarat șeful Guvernului înainte de plecare.