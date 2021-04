Florin Cîțu: Am constituit un grup de lucru pentru a vedea exact dacă sunt discrepanțe între raportările privind decesele COVID pe cele două platforme / „Nu avem nicio dovadă că s-au subraportat decesele”

Premierul Florin Cîțu a anunțat, luni seară, constituirea unui grup de lucru pentru a vedea dacă există discrepanțe între raportările privind decesele COVID-19 pe platformele alerte.ms.ro și corona-forms.

Precizarea vine în contextul în care, vineri, Vlad Voiculescu (USR-PLUS), fost ministru al Sănătății, a susținut că diferența de „mii de morți” COVID la care a făcut referite vine de la discrepanțele dintre datele care apar pe două platforme. Pe alerte.ms.ro raportează spitalele de COVID, iar pe corona-forms toate entitățile implicate. Voiculescu a precizat că pe prima platformă cifrele sunt mult mai mari: „Raportarea numai din spitale este cu mii de cazuri mai mare decât raportarea din toate entităţile”.

„Am constituit un grup de lucru din membri INSP, STS și așa mai departe, care se vor apleca asupra acestei probleme și vor vedea exact dacă sunt discrepanțe între cele două platforme. Am constituit acest grup de lucru exact în acest sens, pentru a vedea situația reală dacă există vreo diferență sau nu. Nu știam dinainte, am aflat odată cu dvs, de asta am făcut acest grup de lucru, pentru a elimina orice dubiu din spațiul public, a declarat premierul Florin Cîțu, pentru Digi24.

Întrebat dacă ar fi fost normal ca Voiculescu să-i spună de problemă de când a constatat-o, premierul a răspuns: „Nu mai are sens să discutăm despre asta acum. Vom vedea care sunt rezultatele. Eu nu cred că există astfel de diferențe așa de mari. Noi am folosit și anul trecut aceste informări”.

„Am avut câteva discuții duminică, la CNCCI, exact despre aceatsă problemă. Înțeleg că datele pe care le publicăm sunt cele din alerte.ms, ceea ce ar arăta numărul exact, dar hai să așteptăm cocluziile grupului de lucru. Plaforma coronaforms e cea în care nu se mai modifică nimic și sunt mai multe verificări după aceea: dacă o persoană a avut COVID, dar a decedat din alte cauze, ea e eliminată. Dar e ceva tehnic, se discută, vedem după concluziile grupului de lucru”; a mai declarat prim-ministrul Florin Cîțu.

„Nu avem nicio dovadă că s-au subraportat decesele COVID, nu există nicio dovadă! Aceste declarații trebuie să le cântărim foarte bine, că pot crea panică. Trebuie să fim atenți și să avem dovezi când facem astfel de declarații”, a mai afirmat Cîțu.