Întrebat dacă în România se va aplica a treia doză de vaccin împotriva COVID-19, având în vedere că subiectul este discutat la nivelul UE, premierul Florin Cîțu a răspuns:

“Dacă este nevoie și o recomandă medicii, bineînțeles că vom face acest lucru. Avem dozele deja contractate pentru anul viitor. Am luat în calcul vaccinarea și pentru anul viitor. Deci dozele sunt contractate. Dacă se va schimba strategia de vaccinare va fi inclus în aceste doze, cu siguranță”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Întrebat dacă se gândește să demisioneze în situația în care la data de 1 iunie, nu este atins pragul de 5 milioane de persoane vaccinate, premierul Florin Cîțu a răspuns că nu vede niciun motiv ca această țintă să nu fie atinsă.

