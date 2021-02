Florin Cîțu: Am primit raportul preliminar privind incendiul de la Institutul Matei Balș (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat, joi, că a primit raportul preliminar efectuat de autorități în urma incendiului de la Instititul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală”. Totodată, prim-ministrul a precizat că atunci când primește astfel de documente, dacă există probleme de natură penală, ele vor merge „exact” către instituțiile abilitate.

Întrebat dacă a primit rapoartele efectuate de autorități în urma tragediilor de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, premierul Florin Cîțu a răspuns: „Unele din rapoarte. Am primit «Matei Balș». Eu vreau să vă aduc aminte că la Piatra Neamț am trimis și Inspecția Economică. Am un raport preliminar, cu care nu am fost foarte fericit, am cerut să se reanalizeze. Cel de la «Matei Balș» îl am, unele lucruri au fost demarate. Așa cum am spus de fiecare dată, rapoartele pe care le primesc de la instituții, Corpul de Control sau Inspecția Economică, în cazul în care există probleme de natură penală, ele vor merge exact către instituțiile respective”.

Întrebat dacă le va face publice în următoarea perioadă, prim-ministrul a precizat: „O să văd ce pot să fac publice din aceste rapoarte și le vom face publice”.

