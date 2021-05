Premierul Florin Cîțu a precizat miercuri că cel mai bun stimulent pentru accelerarea campaniei de vaccinare în România este revenirea la o viață normală. În ceea ce privește msurile concrete, premierul a amintit de posibilitatea organizării de centre de vaccinare în cadrul companiilor și o propunere înaintată recent: masca să nu mai fie obligatorie la serviciu în spațiile închise unde toți angajații au fost vaccinați.

“Cel mai bun stimulent, revenirea la normalitate, la o viață fără mască , în care putem să circulăm liber oricând, oriunde. Acesta este cel mai bun stimulent.

Noi am oferit companiilor în România centre de vaccinare în companii. Deci se poate face acest lucru. În același timp va fi încă o propunere pe masa comitetului interministerial pe care am făcut-o, ca în birouri, în companii, dacă toate persoanele sunt vaccinate să nu se mai poarte mască, de exemplu. Există aceste motivații și în România.

Vom vedea în legătură cu motivații financiare dacă e nevoie mai târziu, dar eu cred că suntem responsabili și vrem să venim la normalitate cât mai repede”, a răspuns premierul Florin Cîțu.

