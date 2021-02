Florin Cîțu: Am rămas cu economia deschisă și continuăm în aceeași direcție, dar vom lua înapoi din relaxări dacă va crește numărul de infectări. Strategia funcționează (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat, vineri, că România nu a fost în lockdown în perioade în care majoritatea țărilor din Uniunea Europeană introducea măsuri de acest gen. Singura închidere a economiei naționale, spune el, a fost cea din primăvara anului trecut, iar de atunci a rămas deschisă și se va continua „pe aceeași direcție”. Cu toate acestea, premierul s-a arătat gata să reducă din relaxări în cazul în care numărul de cazuri nou depistate de COVID-19 va crește.

Florin Cîțu, despre restricții și deschiderea economiei

Întrebat dacă România are vreun plan concret pentru redeschiderea completă a economiei, în contextul în care o serie de state occidentele au început să prezinte strategii în acest sens, premierul Florin Cîțu a explicat: „Știu, au fost mai multe planuri în aceste țări, pe care le-au luat înapoi. Noi vrem să ne asigurăm că întâi avem campania de vaccinare de succes și apoi venim și cu planurile. Știți foarte bine că în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au fost perioade de lockdown – România nu a avut perioade de lockdown. Avem o strategie. Haideți să ne uităm unde este România astăzi și unde sunt alte țări. Eu zic că strategia pe care noi o avem astăzi și care funcționează este una foarte bună”.

„Ne uităm la numărul de persoane infectate, ne uităm la ce se întâmplă cu persoanele la ATI, ne uităm la numărul de decese, deci mergem în direcția corectă. Eu știu că încercăm să găsim lucruri negative de fiecare dată, dar în România avem două lucruri care merg ok. Campania de vaccinare, nu poate nimeni să o nege, suntem în primele trei din Uniunea Europeană. În ceea ce privește pandemia, din noiembrie, am început să ținem lucrurile sub control. Cum vor evolua lucrurile, vom vedea și după aceea vom deschide”, a adăugat prim-ministrul.

Întrebat dacă ia în calcul introducerea de noi restricții, având în vedere că numărul de cazuri noi pare să fi înregistrat o oarecare creștere în ultima perioadă, prim-ministrul a răspuns: „Este adevărat. Am văzut și eu, și am văzut și pe stradă oameni care au început să se relaxeze și să nu mai poarte mască, ceea ce nu ne putem permite. Am avut până acum rezultate bune. Nu ne putem permite acum să nu respectăm regulile și restricțiile, deci trebuie să purtăm mască în continuare în spațiul public peste tot, distanțare socială, să ne dezinfectăm, toate regulile care au fost până acum. Dacă nu vrem să pierdem ceea ce am câștigat. Pentru că, până la urmă, dacă va crește numărul de infectări, va trebui să luăm înapoi unele dintre relaxările pe care le-am dat în această perioadă”.

„Planul este următorul – cum vom avea sub control pandemia, vom redeschide economia. România nu a avut o economie închisă. Știți foarte bine că singura dată a fost închisă anul trecut, două luni de zile. Am rămas deschiși de atunci cu toată economia și vom continua în aceeași direcție”, a mai spus demnitarul, care a precizat, totodată, și că nu este momentul pentru o discuție despre introducerea pașapoartelor de vaccinare anti-COVID-19.