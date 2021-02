Florin Cîțu: Am susținerea PNL pentru implementarea reformelor exact în direcția pe care am enunțat-o (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat, vineri, că Guvernul a adoptat proiectul de buget pe acest an. A vorbi din nou de reforme, mai ales pentru a crește performanța în administrația publică locală și centrală.

Întrebat dacă a avut 100% susținerea PNL în această implementare a reformelor pe care le-a cerut, Cîțu a răspuns: „Cu siguranță. PNL e un partid care își dorește reformă și veți vedea că vom face reformă împreună, alături de PNL. Ați văzut lideri PNL care susțin reforma și în spațiul public exact în direcția pe care am enunțat-o. Noi avem un program de guvernare în care am enunțat principiile pe care trebuie să le punem la baza societății pe care o clădim acum și e clar că am susținerea PNL”.

