Florin Cîțu: Am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Cheia succesului - Am lăsat antreprenorul român să-și facă treaba / Nu-mi e teamă de niciun șoc negativ, oricare ar fi el (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, vineri, că România a fost anul trecut, în criză economică globală, una dintre cele șase state care au înregistrat creștere economică. Șeful Guvernului a punctat că România a reușit să treacă de cea mai mare criză din ultimii 100 de ani pentru că statul a lăsat antreprenorul în pace, iar acesta și-a putut face treaba. „Vom merge mai departe pe aceeași formulă”, a precizat Cîțu.

Florin Cîțu: Am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Cheia succesului -Am lăsat antreprenorul român să-și facă treaba / Nu-mi e teamă de niciun șoc negativ, oricare ar fi el

Florin Cîțu, încrezător în ceea ce privește economia României

Întrebat dacă, în eventualitatea unei crize economice, România va fi din nou nevoită să apeleze la împrumuturi externe, premierul a răspuns: „Nu. Am trecut printr-o criză economică globală anul trecut, cea mai mare criză din ultima sută de ani și am ieșit cu fruntea sus. România este printre... am spus cinci țări la centrul de vaccinare, dar sunt șase țări la nivel global care au avut creștere economică. România a avut cea mai mare creștere economică două trimestre la rând din UE. Deci am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Vă dați seama că acum suntem mai pregătiți pentru orice alt șoc și am învățat din crizele din trecut și am aplicat lecțiile și am ieșit bine”.

„Nu mă gândesc și nu-mi e teamă de niciun șoc negativ, oricare ar fi el. Am încredere în antrepretorii români. Când faci lucrurile corect din partea statului, plăteși facturi la timp și nu întârzii, când lași antreprenorul român în pace - am spus că nu creștem taxe și nu am crescut taxe - antreprenorul român face treabă. Asta a fost cheia succesului: am lăsat antreprenorul român să-și facă treaba și vom merge mai departe pe aceeași formulă”, a mai decarat Florin Cîțu.