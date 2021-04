Florin Cîțu: Am văzut că administratorii sau reprezentanții statului, în aceste momente, fug de comunicare. Trebuie să comunicăm transparent românilor de fiecare dată (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a avut o primă reacție după tragedia de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” din București, care s-a soldat cu trei decese. „Cetățenii au nevoie să comunicăm mai mult în aceste momente”, a subliniat premierul, care a explicat că a văzut administratori sau reprezentanți ai statului care „fug de comunicare”.

„De ce am ieșit în această seară și era important. Am văzut că administratorii sau reprezentanții statului, în aceste momente, fug de comunicare. Cetățenii au nevoie să comunicăm mai mult în aceste momente. Au nevoie să venim să le explicăm, de aceea l-am adus în această seară lângă mine pe domnul Arafat, să explice exact ce s-a întâmplat, o să stea cu dumneavoastră aici, să răspundă la întrebări, ceea ce știm până acum. Nu trebuie să mai fugim de comunicare. Trebuie să venim să comunicăm transparent românilor de fiecare dată”, a subliniat premierul Florin Cîțu, luni seară, în declarația de presă de la Palatul Victoria.

