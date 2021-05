Florin Cîțu: Am văzut că PSD lucrează cu AUR. L-am auzit chiar pe Marcel Ciolacu cerând ajutorul - vă dați seama? - de la AUR pentru o moțiune de cenzură. Aici s-a ajuns! (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a ținut să remarce apropierea PSD de AUR în Parlamentul României. Șeful Guvernului a subliniat că social-democrații au ajuns să ceară ajutor la aleșii Alianței pentru Unirea Românilor pentru a trece moțiunea de cenzură.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Întrebat de jurnalistul Tudor Mușat dacă are vreo emoție legată de moțiunea de cenzură, Florin Cîțu a răspuns: „PSD am văzut că lucrează cu AUR. Era momentul să-și arate care sunt partenerii. AUR și PSD fac coaliție în sfârșit în Parlamenul României. Deci PSD arată că e lângă AUR în Parlament. Deși până acum au spus că nu au nimic în comun cu AUR, se pare că au multe în comun și am auzit chiar pe președintele PSD cerând ajutorul - vă dați seama? - de la AUR pentru o moțiune de cenzură. Aici s-a ajuns!”, a declarat premierul Florin Cîțu pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.