Premierul Florin Cîțu a negat faptul că numărul persoanelor vaccinate zilnic a scăzut. Din contră el a dat asigurări că a crescut capacitatea de vaccinare, în raport cu scăderea numărului persoanelor înscris epe lista de așteptare:

“Trebuie să ne uităm atent la cifre. Nu scade numărul vaccinărilor, din contră. Ieri au fost vaccinate aproape 80.000 de persoane. Astăzi sunt peste 90.000 de persoane. Deci numărul vaccinărilor crește. Vor crește și fluxurile, de la 72 la 96.

Scade numărul persoanelor pe listele de așteptare, ceea ce este perfect. Asta am și vrut. Am vrut să nu mai fie nimeni pe listele de așteptare, românii să se vaccineze în cel mai scurt timp. Să se înregistreze și să se vaccineze în câteva zile. Este scenariul spre care am mers. Avem acum o capacitate de 115.000 de persoane care să fie vaccinate zilnic. Ținta de 5 milioane este una realistă-pesimistă".

