Florin Cîțu: Anul acesta nu vom crește taxe și nu vom introduce taxe noi (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a dat asigurări marți, din nou, că anul acesta nu vor fi majorate taxele și nici nu vor fi introduse unele noi.

Întrebat dacă ar putea fi eliminate taxele pe salariul minim, premierul a răspuns: „Suntem în al doilea am în care nu s-a întâplat nimic cu Codul Fiscal și va rămâne așa. Din momentul în care am preluat portofoliul la Finanțe am promis, și am promis și anul acesta că nu vom modifica Codul Fiscal, nu vom crește taxe și nu vom introduce taxe noi. Așa va rămâne și anul acesta”.

„În ce privește (posibila creștere) a salariului minim, trebuie să discutăm cu patronatele și cu sindicatele. Cât despre evoluția din ultimii ani, România a avut o dinamică mai mare în ceea ce privește salariul minim. Vom vedea ce se va întâmpla, decizia se va lua după o discuție tripartită, nu după ce spune o persoană sau alta”, a mai declarat Florin Cîțu.