Florin Cîțu anunță prelungirea unor facilități fiscale pentru firmele afectate de criza COVID-19. Sectorul HoReCa, scutit de plata impozitului specific până la finele anului (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, în debutul ședinței de Guvern de joi, prelungirea mai multor facilități fiscale ce au fost implementate în sprijinul firmelor afectate de criza generată de epidemia de coronavirus. De exemplu, sectorul HoReCa va fi scutit de plata impozitului specific până la finele acestui an. Cîțu a mai anunțat că de miercuri funcționează și programul de ajutor financiar prin intermediul eximbank.ro, un fel de IMM Invest, dar pentru marile companii.

Premierul Ludovic Orban: „Am discutat să pregătim actul normativ pentru după data 25 octombrie, astfel încât să nu plonjeze companiile direct în plata obligațiilor. Practic am lăsat, prin măsurile adoptate, 16, 15 miliarde la dispoziția companiilor”

Ministrul Florin Cîțu: „Plus 250 de milioane de pe urma bonificațiilor pentru cei care și-au plătit impozitele la timp. Va fi pe ordinea de zi suplimentară o OUG mai lungă: înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare restante după data declarării stării de urgență - e posibil ca unele companii să fi acumulat restanțe și venim cu această facilitate - scutirea de la plata impozitilui specific pentru HoReCa până la finele anului - deci tot anul HoReCa a avut scutirea aceasta - acordarea posibilității autorităților publice locale de a adopta hotărâri privind reducerea impozitului pe clădiri sau scutiri de la plata taxei pe clădiri - prelungim și acest lucru. (...) De ieri e live programul pentru companiile mari prin eximbank.ro de ajutoare Un fel de IMM Invest pentru companiile mari. Pe site-ul eximbank.ro sunt toate informațiile”.

