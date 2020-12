Florin Cîțu: Aş vrea să mulţumesc coaliţiei de centru-dreapta pentru încrederea pe care mi-o acordă/ Mă voi implica direct pentru a finaliza programul de guvernare

Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns, vineri, la un acord de principiu pentru formarea noului Guvern.

Florin Cîțu a spus, după negocierile dintre PNL, USR PLUS și UDMR, că este consțient de această responsabilitate.

''Aș vrea să mulțumesc coaliției de centru-dreapta pentru încrederea pe care mi-o acordă, sunt conștient de această responsabilitate de a conduce un Guvern în acest moment. Mă voi implica direct, în zilele următoare, pentru a finaliza planul de guvernare. Este nevoie să avem un Guvern investit cât mai repede în zilele următoare pentru că sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm atât din domeniul de sănătate dar și în domeniul economic.'', spune Florin Cîțu.

„Președintele Senatului va aparține unui candidat USR-PLUS, președintele Camerei unui candidat PNL. În ceea ce privește Guvernul, în afară de premier, am decis portofoliile: e vorba de doi vicepremieri. Guvernul va avea 18 ministere. DIn ele, 9 vor fi conduse de reprezentanți PNL, 6 de reprezentanți USR-PLUS și 3 de reprezentanți ai UDMR”, a declarat Ludovic Orban.

„Contrar a ceea ce credeau mulți, că va fi o negociere dură, cu certuri, iată că după o zi intensă de discuții și bunăcredință din toate cele trei părți am reușit să oferim o structură de Guvern cu un premier convenit. Vor fi 18 ministere. Justiția că avem mai multe proiecte în programul nostru de guvernare, dincolo de a repara ce a stricat PSD și de a reda încrederea. Apoi Fondurile Europene inclusiv Planul de redresare și reziliență, în măsura în care vom fi pregătiți să investim aceste fonduri, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului. Am vizat antreprenoriatul că relansarea economiei va depinde de el. Va trebui să găsim soluții și avem soluții pentru HORECA. Cercetarea, Inovarea și Digitalizarea le-am pus într-un ministe, că asta înseamnă modernizarea administrațiie și conectarea cercetării românești la cercetarea europeană. Continuăm discuțiile pentru a finaliza programul de guvernare dar ce e mai greu a trecut”, a declarat Dacian Cioloș.

„Am reușit să oferim o strucutră de Guvern, cu un premier convenit! După o zi intensă de discuții, multă bunăvoină și credință din toate cele trei părți. Dan Barna v-a spus care sunt Ministerele asumate de USR- PLUS, Justiția pentru că avem mai multe proiecte în programul nostru de guvernare, pe care vrem să le asumăm prin Ministerul Justiției, dincolo de a repara ceea ce a stricat PSD și de a reda încredere justiției. Apoi Fondurile Europene inclusiv Planul de redresare și reziliență, în măsura în care vom fi pregătiți să investim aceste fonduri, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului. Am vizat antreprenoriatul că relansarea economiei va depinde de el. Va trebui să găsim soluții și avem soluții pentru HORECA. Cercetarea, Inovarea și Digitalizarea le-am pus într-un ministe, că asta înseamnă modernizarea administrațiie și conectarea cercetării românești la cercetarea europeană. Continuăm discuțiile pentru a finaliza programul de guvernare dar ce e mai greu a trecut”, a precizat Dan Barna.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.