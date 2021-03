Florin Cîțu: Au fost propuneri cu mai multe restricții. Nu le-am acceptat. Eu cred că România se descurcă foarte bine (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a confirmat că Guvernul va prelungi restricțiile de circulație pe timpul nopții devansând cu o oră, de la 23:00 la 22:00. Măsura va fi adoptată oficial în cursul ședinței de miercuri, când va fi prelungită starea de alertă cu încă o lună. Prim-ministrul a mai spus că sunt persoane care vor mai multe restricții, dar el nu e de acord.

„E cea ai importantă măsură (cea cu prelungirea restricțiilor noaptea). Magazinele rămân deschise până la ora 21.00. Au fost propuneri cu mai multe restricții, nu le-am acceptat, de închidere de mall-uri în weekend... Nu mergem în direcția asta. Eu știu că există mai multe persoane care încearcă să restricționeze. Eu cred că în acest moment România se descurcă foarte bine. O să avem o lună cu mai multe doze de vaccin, 2,6 milioane, cel puțin 3,1 luna viitoare, deci campania merge foarte bine”, a spus premierul.

