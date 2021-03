Florin Cîțu: Au fost suplimentate paturile ATI. Se transferă paturi din zone non-Covid către zone Covid. Nu reinventăm noi apa caldă, anul trecut am avut aceeași situație (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit, luni, într-o conferință de presă, despre situația din secțiile de Terapie Intensivă. Prim-ministrul a precizat că au fost suplimentate paturile ATI și că acestea sunt mutate din zone non-Covid către zone Covid, iar problemele de personal se rezolvă prin transfer de rezidenți.

Întrebat care este situația paturilor de la Terapie Intensivă și dacă există personal suficient în secțiile ATI în acest moment, premierul Florin Cîțu a precizat: „Au fost suplimentate paturile. Ieri am găsit la CNCCI câteva soluții pentru perioada următoare. Nu reinventăm noi apa caldă. Anul trecut am avut aceeași situație și se transferă paturi din zone non-Covid către zone Covid, iar personal, de fiecare dată am găsit soluția. Sunt rezidenți pe care i-am transferat și a fost o situație bună și anul trecut. Repet, nu doar acolo trebuie să găsim soluții. Trebuie să găsim soluții și pe partea cealaltă, pentru respectarea legislației în vigoare, pentru respectarea restricțiilor. Eu înțeleg, repet, că sunt particularități pentru fiecare județ, pentru fiecare municipiu, dar atunci aștept soluțiile de la cei care administrează aceste autorități locale”.

știre în curs de actualizare