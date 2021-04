Florin Cîțu: Avem încredere în responsabilitatea colegilor noștri de la USR-PLUS că vor nominaliza o persoană care să poată să ducă mai departe munca în Ministerul Sănătății. Sper că astăzi vom avea un ministru (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu s-a arătat încrezător că partenerii de coaliție de la USR-PLUS vor nominaliza o persoană potrivită pentru a prelua portofoliul de ministru al Sănătății, lăsat liber prin demiterea lui Vlad Voiculescu.

„Sunt sigur și ne vom uita la propunerea colegilor de la USR-PLUS, dar cu siguranță avem încredere în responsabilitatea colegilor noștri că vor nominaliza o persoană care să poată să ducă mai departe munca în Ministerul Sănătății”, a declarat primul-ministru, miercuri, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă, de principiu, va fi de acord în cazul în care USR-PLUS îl va propune pe Vlad Voiculescu pentru o funcție de consilier onorific, premierul Florin Cîțu a explicat: „Nu eu trebuie să fiu de acord dacă este un consilier onorific”.

Întrebat dacă Vlad Voiculescu ar mai avea loc în Ministerul Sănătății, Florin Cîțu a răspuns: „Eu zic să așteptăm cine vine. Nu are sens să discutăm scenarii”.

Premierul a subliniat că actuala coaliție a trecut peste impas.

„La negociere am discutat despre cum să mergem mai departe. Avem nevoie să rezolvăm această mică problemă, am rezolvat-o, am trecut peste. Suntem în faza următoare, în care guvernăm România”.

Întrebat în cât timp vom avea un ministru al Sănătății cu portofoliu plin, premierul a precizat: „Eu sper că astăzi. Sper că astăzi vom avea un ministru”.

Întrebat dacă prin documentul agreat marți seară în coaliție îi sunt știrbite prerogativele constituționale vizavi de remanierea unui ministru, premierul a explicat: „Dar nici nu trebuie să fac eu această considerație. Aseară nu s-a discutat Constituția, aseară nu s-a votat nimic despre Constituție, n-are sens să discutăm despre așa ceva. Prerogativele constituționale ale premierului rămân aceleași, ale Președintelui, ale Parlamentului, toate acestea rămân intacte, deci nu s-a discutat despre așa ceva”.

