Florin Cîțu: Avem un buget bun, echilibrat, cu care începem reconstrucția României. Suntem o coaliție puternică, pregătită să reziste toți cei 4 ani, că avem de lucru (VIDEO)

Bugetul de stat a trecut, marți, de Parlament fix în forma propusă de Guvern. O premieră, după cum a susținut Florin Cîțu. Acesta le-a mulțumit celor din coaliție pentru susținere și a subliniat, din nou, că investițiile și reforma vor sta în centrul bugetului și activității Executivului în următorii ani. Cîțu a mai spus că votul de azi din Legislativ demonstrează că România are o coaliție de guvernare stabilă, ce-și poate duce mandatul până la capăt.

„Mulțumesc colegilor că au votat acest buget. E un buget bun, echilibrat cu care începem reconstrucția României. Nu poți face asta decât prin reformă și investiții. Sunt cele două lucruri pe care ne-am axat cu acest buget - Investiții record, jumătate din fonduri europene, și reformă, pe care mulți politicieni au tot aruncat-o în spațiul public, dar au fugit de ea. Acest buget forțează reforma. Cred că e o premieră: un buget care trece fără niciun amendament. Asta arată că suntem o coaliție puternică, pregătită să reziste 4 ani că avem de lucru”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Parlamentul a adoptat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. Au fost 234 de voturi „pentru” şi 170 „împotrivă”. Niciun amendament la proiectul propus de Guvernul Cîțu nu a trecut. Proiectul de lege urmează să ajungă pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

