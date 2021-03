Florin Cîțu: Azi am eliberat 103 prefecți și subprefecți din funcție. Nu a fost făcută încă nominalizarea pentru București (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că a eliberat din funcție 103 prefecți și subprefecți și au fost numiți alți 36 de prefecți și 75 de subprefecți. Printre cei eliberați din funcție se numără și Traian Berbeceanu, până acum prefect al Capitalei.

”Azi am eliberat 103 prefecți și subprefecți din funcție și au fost numiți 36 de prefecți din 42 și 75 de subprefecți din 85. Mâine, după ora 13.30 vor depune jurământul și începând de mâine seară își vor prelua atribuțiile.

Acolo unde nu au fost numiți prefecți încă, subprefecții vor prelua atribuțiile acestora până la numirea prefecților.

A fost eliberat din funcție Traian Bebeceanu, nu a fost făcută încă nominalizarea pentru București. Capitala va fi doecamdată condusă de un subprefect”, a declarat Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.