Florin Cîțu: Azi am plătit facturi de 220 de milioane de lei pentru proiectele din PNDL, deci nu se oprește nicio finanțare. Prioritatea acestei guvernări o reprezintă investițiile (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, vineri, că azi au fost plătite facturi de 220 de milioane de lei pentru proiectele din PNDL. Acesta a insistat că investițiile prin acest Plan vor continua. Cîțu a mai spus că unele zone ale României au fost văduvite de investiții din cauza administrațiilor PSD, care au cheltuit prost banii.

Florin Cîțu, despre investiții și prioritățile guvernării

„În ultimii ani câteva zone din România au fost lăsate în urmă de guvernele trecute și de administrațiile, care unele dintre ele sunt și azi. Am fost în sud, și în Moldova. Aceste zone unde am avut administrații ale PSD au fost lăsate în urmă în ce privește investițiile. Banii au venit și au fost folosiți prost. Acest lucru vreau să-l remediez.

Am început prin a plăti facturile companiile care au lucrat. O premieră a ultimilor 30 de ani. Când am preluat guvernarea, în 2019, erau facturi neplătite de 7 - 8 luni. Azi, că iar am văzut informații neadevărate, azi am plătit facturi de 220 de milioane de lei pentru proiectele din PNDL, deci nu se oprește nicio finanțare, proiectele vor fi plătite în continuare, nu e nicio problemă.

Prioritatea acestei guvernări o reprezintă investițiile”, a declarat premierul Florin Cîțu