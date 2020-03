Cîțu: Aș cere sectoarelor care merg să plăteacă la timp taxele, că așa putem ajuta celelalte sectoare / Despre euro: Nu mi-aș face griji. Să fim atenți să avem lichiditate, asta e important (VIDEO)

Florin Cîțu, ministrul de Finanțe, a explicat, pentru B1 TV, o parte dintre măsurile pe care le pregătește Guvernul PNL pentru a veni în sprijinul economiei, afectată și ea de criza declanșată de noul coronavirus. Cîțu a ținut să asigure companiile că-și vor primi banii promiși de la stat, pentru a putea trece cu bine pentru această perioadă. În schimb, el a cerut companiilor care activează în sectoarele neafectate de criză să nu întârzie cu plata taxelor, tocmai pentru ca statul să poată transfera banii respectivi spre firmele care suferă.

„Se lucrează la un pachet care e substanțial. Deja am anunțat ieri garanții pentru capital de lucru care se duce până la aproape 10 miliarde de lei plafonul, asta însemnă cu un efect de multiplicare în economie de aproape 70 de miliarde de lei. Azi am prezentat în plus măsuri pe care le va lua ANAF. Aici, ideea principală e de a nu bloca activitatea companiilor în perioada aceasta de 30 de zile de stare de urgență și încă 30 de zile apoi.

Companiile să nu se îngrijoreze, ce au de primit de la stat primesc la timp, rambursarea TVA se va face rapid. În martie mai dăm drumul la 2,5 miliarde aproape de lei TVA, iar în aprilie schimbăm puțin sistemul și facem mai rapid ramburarea TVA. E vorba de aproape 607 miliarde. Deci aproape încă 10 miliarde lei se vor întoarce în economie prin rambursarea TVA”, a explicat Florin Cîțu, pentru B1 TV.

