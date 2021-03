Florin Cîțu: Bucureştiul are un prefect. Joi va depune jurământul / Cine îi ia locul lui Traian Berbeceanu (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat Bucureștiul are un nou prefect, care va depune jurământul în cursul zilei de joi. Executivul a aprobat, în ședința de miercuri, numirile de prefecți. Funcția de prefect al Capitalei îi revine alianței USR PLUS, care l-a propus pentru acest post pe Alin Stoica.

„Au mai fost aprobate şi numiri de prefecţi. Bucureştiul are un prefect. Mâine cred că va depune jurământul”, a anunțat Florin Cîțu în conferința de presă de la finalul ședinței de Guvern.

