Florin Cîțu: Bugetarii vor fi remunerați în funcție de performanță. Vom lua companii din privat care ne vor ajuta să definim indicatorii. În sectorul public sunt oameni buni și doar ei trebuie premiați

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, pentru B1 TV, că vor fi stabiliți mai mulți indicatori de performanță pentru bugetari și vor fi premiați doar oamenii cu adevărat buni. Acesta a mai afirmat că vor căuta sprijinul unor companii din mediul privat pentru a-i ajuta să stabilească acești indicatori. Cîțu a mai precizat că Guvernul pe care îl conduce a decis înghețarea salariilor în sectorul public. „Dacă am fi văzut că s-a dublat performanța, mergeam mai departe”, a punctat el.

Florin Cîțu, despre salariile din sectorul public și indicatorii de performanță

„Anul acesta am făcut ceva ce nu s-a mai făcut de foarte mult timp: am înghețat în sectorul public toate salariile. Dacă am fi văzut că s-a dublat performanța, mergeam mai departe. Venim cu o lege a salarizării nouă și acolo se va lucra la modul în care se vor distribui 110 miliarde de lei. Banii se vor distribui pe criterii de performanță. Oamenii vor avea indicatori de performanță pe care îi vom face împreună cu companii. Vom lua companii din mediul privat care ne vor ajuta să definim acești indicatori și oamenii vor fi remunerați în funcție de performanță. Cred că în sectorul bugetar sunt oameni buni și aceia trebuie premiați, nu toți, a declarat premierul Florin Cîțu, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Întrebat de Răzvan Zamfir cum evaluăm performanța unui funcționar public, premierul a răspuns: „Să știți că sunt indicatori. Toți au de făcut... Faptul că spunem că sunt funcționari publici nu însemană că nu au obiective. Există obiective. Ministerul de Finanțe știe exact cum să definească acest lucru, fiecare minister. Și în Comisia Europeană sunt funcționari și sunt plătiți... au mandat de 3 ani, există evaluări, poate sunt prelungiri de mandat, poate nu. Deci se poate face acest lucru”.