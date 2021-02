Florin Cîțu: Bugetul din Educație nu ajunge la 6% din PIB, dar suntem la mai mult decât am cheltuit anul trecut, când a fost o sumă-record / În orice sector vreau să începem să legăm resursele de rezultate

Prim-ministrul Florin Cîțu susține că în 10 ani de zile s-au îndreptat către sectorul Educației circa 60 de miliarde de euro și i-a întrebat pe români „dacă simt că acești bani s-au dus” către această zonă, context în care a subliniat nevoia unei analize clare care să arate în ce mod se fac cheltuielile. Premierul s-a arătat gata să aloce mai multe resurse pentru orice sector, însă a explicat că și-ar dori ca acestea să fie legate de rezultate. „Să facem și o analiză nu numai cantitativă, dar și calitativă, și apoi vom aloca mai multe resurse”, a subliniat demnitarul liberal.

