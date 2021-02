Florin Cîțu: Bugetul forțează restructurarea companiilor de stat / Dacă execuția bugetară la unele ministere nu va fi, la mijlocul anului, cum am planificat-o, anumite sume pot fi reduse (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat vineri, după ce Guvernul a aprobat proiectul de buget pe acest an, că, deși companiile de stat nu au trimis nici până acum planurile de restructurare cerute, această restructurare tot va avea loc în 2021 deoarece o impune bugetul.

Cîțu a mai spus că execuția bugetară va fi evaluată la mijlocul anului și „dacă execuția bugetară nu e cum am planificat-o, acele sume pot fi reduse pentru ministerele respective”.

Întrebat dacă a primit până la urmă planurile privind restructurarea companiilor de stat, Florin Cîțu a răspuns: „Vom face restructurarea companiilor de stat anul acesta. Bugetul forțează restructurarea acestor companii. Eu am spus de la început: dacă nu vin aceste planuri de restructurare, prin buget vom face această restructurare. Vor fi forțați să vină cu o restructurare a acestor companii. Veți vedea anul acesta că va fi o restructurare a companiilor”.

„În buget e un articol care spune foarte clar că, la jumătatea anului, vom face o evaluare a execuției bugetare și dacă execuția bugetară nu e cum am planificat-o, acele sume pot fi reduse pentru ministerele respective. Și de aici începe și evaluarea performanței fiecărui minister”, a mai declarat șeful Guvernului.

