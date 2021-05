Premierul Florin Cîțu a precizat joi că miniștrii și secretarii de stat vor ieși îns tradă pe data de 22 mai pentru a promova campania de vaccinare.

“Campania de vaccinare continuă. Miniștrii, secretarii de stat, tot cabinetul iese înstradă în 22 mai pentru susținerea campaniei de vaccinare. Vom avea o campanie în care vom fi prezenți în toată țara. Știu că pe 22 mai se joacă și finala Cupei României. Este un eveniment în care vom avea spectatori. Sper să ajung și eu la finala Cupei României.

Deci, o zi importantă 22 mai, Guvernul în stradă și seara Cupa României. Primul eveniment sportiv în care vrem să avem spectatori după această perioadă. Cred că o să fiu la teatru sâmbătă, un eveniment cultural cu spectatori. Începem să revenim la normalitate”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Acesta a precizat că situația epidemiologică din prezent este mult mai bună decât se aștepta, datorită accelerării campaniei de vaccinare.

"Scenariile pe care le-am spus au fost că acest val va ține două trei luni.Până și eu am fost pesimist, a ținut mult mai puțin. Asta se datorează în mare parte unei campanii d evaccinare care a fost accelerată. Astăzi cei care vor să se vaccineze pot să o facă oriunde, oricând, la orice oră".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.